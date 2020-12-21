Политика

ВР наработала закон об улучшении деятельности КСУ

Наталия

Верховная рада Украины наработала четыре законопроекта

Время чтения: 37 Секунд

Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса после скандального решения КСУ наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины. Об этом на брифинге по итогам работы группы сказал глава комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает УРА-Информ.

«Мы разработали три блока вопросов, по ним было наработано четыре законопроекта», — сказал Монастырский.

Он отметил, что первый блок вопросов касался восстановления ответственности за ложь в электронных декларации, второй касался восстановления полномочий НАПК.

«Третий законопроект буквально только зарегистрирован — касается третьего блока вопросов, а именно деятельности Конституционного суда Украины — так называемый закон о конституционной процедуре», — подчеркнул народный избранник.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса должна наработать два законопроекта, которые регулируют деятельность Конституционного суда Украины. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Виктор

Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века — журналист

По мнению Вышинского Украине может потерять еще несколько областей

Наталия

Смерть Кернеса: самолет с телом прибудет в Харьков сегодня

Церемония прощания с харьковским мэром состоится 23 декабря.

Виктор

Окружение Путина очень боится этого — журналист

После того, как Джо Байден официально станет президентом США, Российскую Федерацию ждут новые санкции.

Наталия

Канада экстренно перекрывает авиасообщение с Британией: причины

С 21 декабря Канада полностью закрывает авиасообщение с Великобританией. Пока что новые ограничения вводятся на 72 часа. Это связано с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил...
Наталия

Нет ни денег, ни лекарств: в ТКГ рассказали о проблемах ОРДЛО

К текущему моменту на территориях ОРДЛО возникла катастрофическая ситуация практически во всех жизненных сферах. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей...
Виктор

Дыма без огня не бывает, он что-то скрывает: эксперт о здоровье Путина

Последние новости СМИ о ситуации в окружении президента Российской Федерации Владимира Путина и о состоянии его здоровья могут показывать, что в Кремле не все в...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap