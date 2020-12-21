ВР наработала закон об улучшении деятельности КСУ

Верховная рада Украины наработала четыре законопроекта

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Рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса после скандального решения КСУ наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины. Об этом на брифинге по итогам работы группы сказал глава комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает УРА-Информ.

«Мы разработали три блока вопросов, по ним было наработано четыре законопроекта», — сказал Монастырский.

Он отметил, что первый блок вопросов касался восстановления ответственности за ложь в электронных декларации, второй касался восстановления полномочий НАПК.

«Третий законопроект буквально только зарегистрирован — касается третьего блока вопросов, а именно деятельности Конституционного суда Украины — так называемый закон о конституционной процедуре», — подчеркнул народный избранник.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса должна наработать два законопроекта, которые регулируют деятельность Конституционного суда Украины.