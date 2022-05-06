Спортсмены Харькова одержали новую победу для Украины: соцсети были восторженны

Харьковчане поражают не только своими умениями отстаивать город от российского агрессора, но еще и достижениями в спорте. Выяснилось, что недавно Украина получила целых 3 золотые медали на международном чемпионате в Бразилии по каратэ.

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Об этой информации сообщило издание «Суспільне», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что одними из первых о вышеупомянутом достижении сообщили представители Харьковской ОГА. Власти рассказали, что Карина Янчук, Александр Махно и Александр Черняев сумели выбороть золото на Дефлимпийских играх.

Кроме того, еще один спортсмен из Харькова Владислав Мозырь сумел получить бронзовую медь в соревнованиях по дзюдо. Таким образом, уже по состоянию на 4 мая сборная Украины сумела завоевать 24 награды, и из них даже 12 золотых.

Примечательно то, что не только спортсмены, но и другие профессионалы своих дел, несмотря на войну, представляют свою страну на международных соревнованиях и выставках.

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