Российский ФСБешник опубликовал новое заявление.

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Уже через неделю или две в Украину могут ввести войска другой страны. Такое заявление сделал экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин.

Он прогнозирует, что ввод состоится в ближайшие неделю или две. При это речь идет о польской армии. На своей странице в Телеграмм-канале он пишет о том, что в Украину могут зайти воска не только Польши, пишет УРА-Информ.

Гиркин считает, что кроме Польши свои войска в Украину введут Румыния и Турция.

«Судя по всему, ввод польских войск на территорию Украины уже решен и начнется в ближайшие 1−2 недели. Если кто-то помнит, я это прогнозировал на май еще месяц назад, если не более. На очереди — Румыния и (несколько позже) Турция. И я совершенно не представляю, как этому способны будут помешать из Москвы», – заявил Гиркин.

Стоит отметить, что никаких подтверждений из других источников этой информации нет и скорее всего это просто фейк.

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