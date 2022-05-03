Украина нанесла мощный удар по оккупантам на Донбассе:  СМИ рассказали детали успешной спецоперации

Вооруженные силы Украинского государства в очередной раз продемонстрировали стойкость и мужество в борьбе с оккупантом. Выяснилось, что не так давно они добились потрясающих результатов на передовой Донбасского региона.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что событие произошло на территории населенного пункта Ямполь, который расположился в Донецкой области. Десантно-штурмовые войска уничтожили группу спецподразделения из Сибири.

Были выложены кадры с остатками бронетехники. Так же на снимках можно увидеть личный состав 24-й отдельной бригады спецназначения, которая выполняла приказы Генштаба ВС России. На этом фоне, к сожалению, неизвестно, каковы потери врага в живой силе. Однако, учитывая данные сводки, после подобной спецоперации армия России вынуждена была отступить с указанной точки.

Впрочем, увы, бои на Донбассе все еще продолжаются, однако ВСУ героически отстаивают честь и свободу нашего государства.

Напомним, стало известно об огромных потерях ВС РФ в Украине: СМИ выяснили, что творится в Ростове.