Происшествия

Украина нанесла мощный удар по оккупантам на Донбассе:  СМИ рассказали детали успешной спецоперации

Вооруженные силы Украинского государства в очередной раз продемонстрировали стойкость и мужество в борьбе с оккупантом. Выяснилось, что не так давно они добились потрясающих результатов на передовой Донбасского региона.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что событие произошло на территории населенного пункта Ямполь, который расположился в Донецкой области. Десантно-штурмовые войска уничтожили группу спецподразделения из Сибири.

Были выложены кадры с остатками бронетехники. Так же на снимках можно увидеть личный состав 24-й отдельной бригады спецназначения, которая выполняла приказы Генштаба ВС России. На этом фоне, к сожалению, неизвестно, каковы потери врага в живой силе. Однако, учитывая данные сводки, после подобной спецоперации армия России вынуждена была отступить с указанной точки.

Впрочем, увы, бои на Донбассе все еще продолжаются, однако ВСУ героически отстаивают честь и свободу нашего государства.

Напомним, стало известно об огромных потерях ВС РФ в Украине: СМИ выяснили, что творится в Ростове.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ готовятся к новой эпидемии: разведка Украины сообщила тревожные для оккупантов новости

В стране-агрессоре уже готовятся к очередной болезни, которая может принести немало бед.  Выяснилось, что речь идет о холере, которая актуализировалась в российских городах на приграничных с Украиной областях.

Крым должен был стать резервной базой Путина: но потенциал почти исчерпан

Ситуация уже критическая в регионе.

РФ намерена атаковать еще одно направление Украины: стало известно, какой регион в опасности

Не так давно российские оккупанты начали активизироваться в одной из направлений, которое особенно остро может восприниматься даже президентом страны Владимиром Зеленским. Речь идет о Родине президента, а именно Кривом Роге.

Большой пожар под Москвой: более 100 пожарных в действии (ВИДЕО)

Очередной большой пожар в России

Ни дня без взрывов: в Белгороде ночь снова прошла неспокойно (ВИДЕО)

Жители российского города уже начинают привыкать к взрывам.

Жительница Мариуполя сразу после эвакуации рассказала, что творится в городе

Там происходит настоящий ужас.