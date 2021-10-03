Это заказ наших оппонентов-сборную России под аплодисменты остальных пассажиров сняли с самолёта

Данный инцидент произошел на борту авиалайнера, который летел из Амстердама в Осло.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Сборная России по вольной борьбе неожиданно была снята с рейса за день до начала Чемпионата Мира.

Спортсмены с тренером прилетели в голландский аэропорт Схипсхол для совершения пересадки, но местная полиция задержала их прямо в самолёте и выводили под конвоем из транзитной зоны амстердамского аэропорта

«Полиция вошла в самолёт и забрала наших борцов, которые ехали за золотыми медалями .Это точно заказ и возможно, наших оппонентов. Я не понимаю причины снятия нас с рейса. Мы их просим дать пояснение а они ничего не говорят»-возмутился главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Российские СМИ сообщили, что данный инцидент произошел по причине неправильно надетой спортсменами маски. Якобы она у них была на подбородке а не прикрывала полностью нос и рот.

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