Куда смотрит наше «правительство» цены сумасшедшие: что требуют жители ОРДО от «властей»

В так называемой «ДНР» цены на продукты уже называют просто «космическими»

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Теперь ещё всю неделю бьют все рекорды цена на сезонную продукция аграриев. Хоть многие жители рассчитывали что после сбора урожая цена, наоборот, снизится.

О такой критической ситуации в ОРДО пишут и в местным СМИ и паблики в социальных сетях.

Люди выдвинули требование местным «властям» , чтобы они дали ответ почему выращенные в «республике» продукты первой необходимости сейчас стоят «космическую цену».

«Куда смотрит наше «правительство»,? Пусть объяснят увеличение цен .Почему до сих пор не принята продовольственная корзина и не устанавливается прожиточный уровень. Сейчас коронавирус, а люди не доедают»,-возмущаются местные жители

А так называемые «власти» приглашают жителей посещать ярмарки, где всё продают от производителя дешевле. Хотя люди говорят что и там цены неподъемные для обычных тружеников и делятся в своих группах обновлёнными ценниками.

Напомним ранее сообщалось, Так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость