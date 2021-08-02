Украинка Черкасова вышла в полуфинал Олимпиады в борьбе

Дальше чемпионка мира

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Представители Украины продолжают выступления на Олимпийских играх в Токио. Недавно стартовали соревнования борцов.

Сегодня, второго августа, в борьбу вступила украинка Алла Черкасова. В категории до 68 килограмм она сумела одержать уже две победы. Украинка в 1/8 финала уверенно победила Агнешку Вещек из Польши. Итоговый счет — 11:0 в пользу представительницы Украины, пишет УРА-Информ.

В поединке за выход в полуфинал представительница Украины встречалась с Анной Шель из Германии. Алла Черкасова также была сильнее немки – 6:0. Таким образом, она вышла в полуфинал соревнований в Токио.

За выход в финал украинка проведет схватку с представительницей США Тамирой Менса-Сток. Американка является действующей чемпионкой мира в этой весовой категории. Украинке будет очень тяжело, но она уже не раз доказывала, что может бороться с самыми сильными борцами мира.

Черкасова в 12:15 проведет полуфинальную схватку, которая определит, в золотой или бронзовый финал попадет украинка.

Ранее мы сообщали, что украинец Хаммо проиграл в схватке за бронзу россиянину на Олимпиаде в Токио.