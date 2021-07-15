Большие деньги: стало известно, сколько получат украинские спортсмены за медали ОИ-2020

За золотую медаль ОИ-2020 будет выплачено 125 тысяч долларов

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Чуть более, чем через неделю в Токио, несмотря на пандемию коронавируса, все-таки стартуют летние Олимпийские игры. Они должны были пройти еще год назад, но тогда все отменили из-за ситуации с коронавирусом.

На Олимпиаде 2020 выступят также и украинские спортсмены. Если они сумеют показать успешные выступления, то смогут завоевать не только медали, но и также весьма неплохие деньги. Стало известно, сколько получат украинские спортсмены за завоевание медали на ОИ-2020, пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне Спорт.

Так за золотую медаль ОИ-2020 будет выплачено 125 тысяч долларов, за серебро – 80 тысяч, за бронзу – 55 тысяч. Это те же цифры, что и на предыдущих ОИ. Такую сумму получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016 году и зимних в 2014 и 2018 годах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, что Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов.