Спорт

Украина возвращается в мировой велоспорт: произошли важные изменения

Виктор

В 2020 году Украине не была представлена ни одной мужской командой в профессиональном пелотоне. Несмотря на пандемию коронавируса в следующем сезоне ситуация изменится. В пелетон возвращается Lviv Continental Cycling Team, которая в этом году была представлена только женским коллективом. Возвращение в пелетон В прошлом сезоне команда не была представлена в мужском пелетоне из-за финансов. «В […]

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В 2020 году Украине не была представлена ни одной мужской командой в профессиональном пелотоне. Несмотря на пандемию коронавируса в следующем сезоне ситуация изменится. В пелетон возвращается Lviv Continental Cycling Team, которая в этом году была представлена только женским коллективом.

Возвращение в пелетон

В прошлом сезоне команда не была представлена в мужском пелетоне из-за финансов. «В этом году объединили большие усилии, совместно с федерацией велосипедного спорта Украины, в лице президента Андрея Гривко, он уже и в прошлом году существенно помогал, а на 2021 еще больше. Плюс Министерство молодежи и спорта Украины нам способствует, областные ячейки, конечно и львовское областное управление физической культуры и спорта помогает», — сообщили эксклюзивно EURO в пресс-службе команды.

Состав

Команда уже объявила предварительный состав, в котором преимущественно молодые гонщики. Самым возрастным является 30-летний Александр Превар, в активе у которого победы на украинских однодневках Horizon Park Classic (2017) и Odessa Grand Prix (2016), а также второе место и победа на этапе многодневки Cycling Tour of Szeklerland в 2018 году. Он заметно выделяется на фоне других гонщиков, которым преимущественно от 17 до 23 лет. В команде будут выступать три литовских гонщика, которые в прошлом сезоне заняли, 2,3 и 4 места в групповой гонке на чемпионате своей страны.

Стоит отметить бронзового призера Юстаса Бенюшиса, который был также шестым на многодневке Тура Эстонии в генеральном зачете в прошлом году и выиграл генеральный зачет национальной многодневки Sakiai GP.Он стал первым на однодневках национальной категории Lietuvos Plento Taure.Ukmergeje etapas и Baisogalos etapas. Также за команду заявлены два бельгийца, немец, португалец и представитель Люксембурга.

Предварительный состав Lviv Continental Cycling Team на данный момент

Также, вполне возможно, что команду усилят еще несколько трековиков. Состав команды интернациональный так, как у клуба второй год кряду есть иностранные спонсоры.

Календарь

Благодаря тому, что в составе буду иностранные гонщики команде будет легче получить приглашения на гонки в Европе. В Lviv Continental Cycling Team сообщили, что в международном календаре ориентируются на Бельгию, Голландию, Китай, однако пока еще ждут окончательного подтверждения от организаторов. Также в планах команды выступления в андеровских гонках (до 23 лет).

Гран-при Львова

В 2019 году в команде планировали провести во Львове международную гонку, но в итоге это так и не произошло. Желание привезти международный пелотон у Lviv Continental Cycling Team осталось, но пока никто не знает, что будет, в том числе из-за пандемии коронавируса. В тоже время точно состоится трековая международная гонка Lviv Open Cup.

Женская команда

На данный момент в составе команды только иностранные гонщицы. Однако будут и украинские спортсменки. «В основном будут наши девушки, которые в сборной, и особенно будем делать акцент на тех девушек которые едут на Олимпийские игры», — отметили в Lviv Continental Cycling Team.

Предварительный состав женской команды:

Цель

«Цель это Токио (Олимпийские игры), и весь календарь под это», — отметили в команде.

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Виктор

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