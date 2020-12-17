Война на Донбассе: Путин открыто заявил об усилении поддержки боевиков

Российская Федерация планирует наращивать поддержку своих оккупационных войск на территориях временно оккупированного Донбасса. Об этом заявил сам президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, передает УРА-Информ. Путин заявил о поддержке боевиков после вопроса журналистов об урегулировании конфликта на территориях восточной Украины. «Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Даже будем наращивать нашу поддержку. Не […]

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Российская Федерация планирует наращивать поддержку своих оккупационных войск на территориях временно оккупированного Донбасса. Об этом заявил сам президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, передает УРА-Информ.

Путин заявил о поддержке боевиков после вопроса журналистов об урегулировании конфликта на территориях восточной Украины.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Даже будем наращивать нашу поддержку. Не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем делать это и дальше», – заявил глава РФ.

Также, по его мнению, практически все руководители Украины приходят на управляющие посты на мирных лозунгах, но вскоре, как отметил глава Российской Федерации, начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы.

«И процесс замирает. Так происходит и сейчас», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими мыслями по поводу расследования журналистов об отравлении оппозиционера Алексея Навального.