Штрафовать, нельзя помиловать: ВР ввела новый закон для предпринимателей

Верховной радой Украины был принят новый закон о штрафах для бизнеса за то, что у клиентов отсутствует маска. Закон №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный избранник. Об этом сообщает УРА-Информ. Новый закон предусматривает ответственность владельцев бизнеса за допуск […]

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Верховной радой Украины был принят новый закон о штрафах для бизнеса за то, что у клиентов отсутствует маска. Закон №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный избранник. Об этом сообщает УРА-Информ.

Новый закон предусматривает ответственность владельцев бизнеса за допуск в общественные здания посетителей без средств защиты. Также ответственными будут и работники общественного транспорта, которые впускаю в него граждан без маски. Штрафовать будут и за несоблюдения гражданами правил безопасности в помещениях.

Штраф за отсутствие масок у клиентов – 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что приблизительно равно от 3400грн до 5100 грн. Ответственными за неношения гражданми маски в общественных местах будут признаны те предприятия, учреждения, организации или граждане-субъекты хозяйственной деятельности в которых находится посетитель без средства защиты.

Ранее сообщалось, что программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года.