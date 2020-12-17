Общество Экономика

Штрафовать, нельзя помиловать: ВР ввела новый закон для предпринимателей

Наталия

Верховной радой Украины был принят новый закон о штрафах для бизнеса за то, что у клиентов отсутствует маска. Закон №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный избранник. Об этом сообщает УРА-Информ. Новый закон предусматривает ответственность владельцев бизнеса за допуск […]

Время чтения:49 Секунд

Верховной радой Украины был принят новый закон о штрафах для бизнеса за то, что у клиентов отсутствует маска. Закон №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 241 народный избранник. Об этом сообщает УРА-Информ.

Новый закон предусматривает ответственность владельцев бизнеса за допуск в общественные здания посетителей без средств защиты. Также ответственными будут и работники общественного транспорта, которые впускаю в него граждан без маски. Штрафовать будут и за несоблюдения гражданами правил безопасности в помещениях.

Штраф за отсутствие масок у клиентов – 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что приблизительно равно от 3400грн до 5100 грн. Ответственными за неношения гражданми маски в общественных местах будут признаны те предприятия, учреждения, организации или граждане-субъекты хозяйственной деятельности в которых находится посетитель без средства защиты.

Ранее сообщалось, что программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

ФРГ выделила Украине 250 млн евро: куда пойдут деньги

Кабинет министров Украины совместно с правительством ФРГ подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. В его рамках Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов, а также 40...
Наталия

Проблеск человечности: боевики передали тело погибшего военного ВСУ Украине

На временно оккупированных территориях Донбасса подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего военнослужащего ВСУ. Тело по непонятным причинам оказалось на неподконтрольных украинских территориях....
Наталия

В Украине появился политик, доверие к которому выше, чем к Зеленскому: кто он

Уровень доверия к главе государства Владимиру Зеленскому вновь падает. Доверие украинцев к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову перевысило доверие к гаранту Конституции. Об этом...
Наталия

В НБУ опубликовали график работы банков на новогодние праздники

Национальный банк Украины определился с графиком работы системы электронных платежей, а также порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года, и на новогодние праздники....
Виктор

Только богатые: миллиарды людей могут не получить вакцину от COVID-19 аж до 2024 года

Программа ВОЗ COVAX по обеспечению доставки вакцин COVID-19 в более бедные страны может потерпеть неудачу, и миллиарды людей могут не получить вакцину до 2024 года....
Виктор

В таком случае, мы уже никогда не справимся — врач о возможной мутации коронавируса

После того, как была изобретена вакцина от коронавируса остается еще долгий путь к возвращению к нормальности, но он четко виден. Однако вирус может мутировать и...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap