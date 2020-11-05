14:08 05.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Nokia начинает продажу своих телевизоров в Европе

Nokia представит свои смарт-телевизоры в Европе. Изначально устройства появятся в трех странах.

Nokia начинает продажу своих телевизоров в Европе

Nokia представит свои смарт-телевизоры на европейском рынке. До сих пор они были доступны только людям, живущим в Индии или Китае, но вскоре все это изменится. Сначала смарт-телевизоры Nokia поступят в такие страны, как Австрия, Швейцария и Германия. Кроме того, Nokia также представит ТВ-приставки для упрощения потоковой передачи мультимедиа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TechNews.

В магазинах Европы можно будет купить телевизоры Nokia с экранами от 32 до 75 дюймов. В настоящее время неизвестно, сколько придется заплатить за них, но можно ожидать, что окончательная цена будет доступной, а сами телевизоры будут довольно дешевыми.

Со временем предложение Nokia в области смарт-телевизоров должно быть распространено и на другие страны, включая Украину.

Ранее мы сообщали, что Nokia построит сотовую сеть 4G на Луне.


  
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