12:21 20.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Nokia построит сотовую сеть 4G на ... Луне

НАСА выбрало Nokia для создания сотовой сети на Луне. Американское космическое агентство выбрало бренд в рамках программы Artemis.

Nokia построит сотовую сеть 4G на ... Луне

НАСА выделило новое финансирование, связанное с программой Artemis, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2024 году. Большая часть денег пойдет финской Nokia, которая в этом случае будет отвечать за создание работающей сотовой сети на Луне. Благодаря ей космонавты смогут свободно общаться с собой и с Землей. Все будет основано на технологии 4G LTE.

Об этом пишет УРА-Информ.

Nokia объявила, что первая беспроводная широкополосная система в космосе будет построена на поверхности Луны в конце 2022 года, еще до того, как туда прибудут люди. Компания будет работать с брендом Intuitive Machines, разрабатывающим частные космические корабли.

Сеть Nokia на Луне предоставит космонавтам возможность голосовой и видеосвязи, а также обмен телеметрическими и биометрическими данными, а также удаленное управление некоторым оборудованием и роботами.

Ранее мы сообщали, что НАСА отправит вертолет на Марс, это будет первая машина, которая полетит за пределами Земли.


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