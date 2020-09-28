12:38 28.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Apple представила свою защитную маску от коронавируса (ВИДЕО)

Коронавирус заставил всех искать новые решения, которые замедлят развитие пандемии. Команда дизайнеров, ответственных за внешний вид новых iPhone, получила задание от Apple создать идеальную маску, которая защитит сотрудников компании.

Apple представила свою защитную маску от коронавируса (ВИДЕО)

На канале Unbox Therapy на YouTube появилось видео, где мы можем увидеть, как Apple разработала свою защитную маску. Изделие должно соответствовать высоким стандартам компании с точки зрения безопасности и дизайна.

Об этом пишет УРА-Информ.

Неудивительно, что даже маска может выглядеть элегантно, и используемые в ней решения, кажется, решают многие проблемы, с которыми большинство из нас сталкивается при ношении маски. Конечно, на коробке также есть знаковая надпись "Разработано Apple в Калифорнии".

Маска Apple сделана из трех слоев ткани и намного жестче, чем те, которые обычно доступны на рынке. Также ее отличает дополнительный элемент, закрывающий нос и подбородок, благодаря которому маска лучше прилегает к лицу и более удобна для людей в очках. Кроме того, к маске была прикреплена дополнительная застежка, поэтому вместо ушей ее можно застегивать на затылке.

Ранее мы сообщали, что компания представила новый сервис - Apple One.


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