11:57 16.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246620:labazovych

Apple One - все сервисы, включая Apple Music и Arcade, в одной подписке

Apple One - это новый сервис Apple, представленный на Apple Event 2020. На практике это комбинация услуг от производителя в форме единой подписки.

Apple One - все сервисы, включая Apple Music и Arcade, в одной подписке

Вместо того, чтобы платить отдельно за подписку Apple Music или Apple TV +, например, с Apple One вы можете упростить весь процесс и заплатить только одну плату.

Об этом пишет УРА-Информ.

В зависимости от ваших потребностей будут доступны разные подписки. Предложение отличается количеством приложений, доступностью для других членов семьи и, наконец, объемом хранилища iCloud. Индивидуальный план включает подписку на Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade и доступ к iCloud для одного человека. Требуемая ежемесячная плата составляет менее 15 долларов США.

Семьям будет намного выгоднее выбрать Apple One в версии Family. В этом случае плата составляет менее 20 долларов в месяц, но подписка включает доступ к этим услугам для нескольких членов семьи.

Последний план Apple One - это версия Premier, которая включает в себя все ранее упомянутые сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и доступ к iCloud, а также подписку на новую услугу Apple Fitness + (однако вначале она не будет доступна в Украине) и Apple News +.

Ранее мы сообщали, что IPhone 11 - самый продаваемый смартфон в мире.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Бывший глава таможни Нефедов идет на выборы в Киевсовет: стало известно от какой партии Есихидэ Суга - новый премьер-министр Японии В Украине рекордное количество смертей от коронавируса: данные за 16 сентября Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
Проишествия
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив