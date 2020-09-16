Apple One - все сервисы, включая Apple Music и Arcade, в одной подписке

Вместо того, чтобы платить отдельно за подписку Apple Music или Apple TV +, например, с Apple One вы можете упростить весь процесс и заплатить только одну плату.

Об этом пишет УРА-Информ.

В зависимости от ваших потребностей будут доступны разные подписки. Предложение отличается количеством приложений, доступностью для других членов семьи и, наконец, объемом хранилища iCloud. Индивидуальный план включает подписку на Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade и доступ к iCloud для одного человека. Требуемая ежемесячная плата составляет менее 15 долларов США.

Семьям будет намного выгоднее выбрать Apple One в версии Family. В этом случае плата составляет менее 20 долларов в месяц, но подписка включает доступ к этим услугам для нескольких членов семьи.

Последний план Apple One - это версия Premier, которая включает в себя все ранее упомянутые сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и доступ к iCloud, а также подписку на новую услугу Apple Fitness + (однако вначале она не будет доступна в Украине) и Apple News +.

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