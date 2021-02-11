Космический аппарат Tianwen-1 вышел на орбиту Марса: китайцы близки к успеху

Посадка марсохода должна состояться примерно в мае или июне 2021 года

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Китайский космический зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса. И все это после семимесячного путешествия к Красной планете.

Китайцы могут похвастаться успешной миссией. Зонд Tianwen-1 успешно вышел на орбиту Марса и также является первой китайской экспедицией к этой планете. Китайское государственное космическое агентство сообщило, что Tianwen-1 запустил тормозной двигатель и через 15 минут вышел на эллиптическую орбиту Марса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Предполагается, что один оборот вокруг Марса займет около 10 дней для Tianwen-1. В рамках всей миссии китайцы также хотят разместить на поверхности Марса специальный марсоход для исследования Красной планеты. Сам зонд Tianwen-1 оснащен несколькими научными приборами, которые будут изучать атмосферу и поверхность Марса в поисках воды и льда.

Официальная посадка марсохода должна состояться примерно в мае или июне 2021 года.

Предыдущая миссия Китая на Марс не увенчалась успехом. Космический корабль, несший зонд, был уничтожен над Тихим океаном еще до того, как вышел с орбиты Земли.

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