Побит рекорд по скорости передачи данных по сети

178 терабит в секунду также примерно вдвое превышает скорость самого быстрого из доступных на данный момент соединений. Для сравнения, с фильмами 4K весом 15 ГБ каждый, можно скачать около 1500 таких фильмов за одну секунду. Однако стоит помнить, что вся ситуация - не более чем своего рода эксперимент.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Tech News.

Интересно, однако, что технология, которая использовалась для достижения рекорда, может быть добавлена ​​к существующим оптическим волокнам по относительно низкой цене. Ученые говорят, что добавление этого решения к оптоволоконным кабелям на больших расстояниях будет лишь долей затрат на замену всей инфраструктуры.

Новый рекорд 178 Тбит / с также раздвигает теоретические пределы того, что может выдержать стандартная сеть передачи данных. Однако неизвестно, будут ли эти улучшения адаптированы к кабелям в большинстве регионов мира.

Ранее мы сообщали, что подходит конец Internet Explorer.