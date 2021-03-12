Обновление Windows 10: Microsoft подтверждает наличие проблем

Очередные проблемы с ОС

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Технологический гигант подтвердил недавнюю информацию об опасной ошибке, приводящей к отображению «синего экрана смерти».

Ранее сообщалось серьезных проблемах, связанных с мартовским обновлением Windows 10. Патч, помеченный как KB5000802, вызывает сбой, в результате чего запустился так называемый Синий экран смерти — серьезная ошибка в операционной системе Microsoft, пишет УРА-Информ.

Как сообщают пользователи, проблема возникла в первую очередь при печати текстовых материалов, и из этого стало ясно, что ошибка может иметь какое-то отношение к некорректно распознаваемым драйверам универсального принтера. Пострадавшие сконцентрировались на проблемах с принтерами таких брендов, как Kyocera, Ricoh и Zebra.

Сегодня Microsoft официально подтвердила ошибку. Проблема возникает в нескольких версиях системы, включая последние сборки 20H2 — 17134.2087, 17763.1817, 18363.1440, 19041.867 и 19042.867.

Как вы можете прочитать на веб-сайте технической поддержки Microsoft, технический отдел в настоящее время проводит расследование сбоя и предоставит обновление, когда мы получим дополнительную информацию.

Ранее мы сообщали, что начато расследование против Apple.