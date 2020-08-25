Подходит конец Internet Explorer

С премьерой Windows 10 Microsoft представила новый веб-браузер - Edge. Хотя он был создан для замены устаревшего Internet Explorer, он все еще был доступен в системе. Однако недавно компания объявила, что в конце августа 2021 года некогда популярный IE будет без официальной поддержки.

Об этом пишет УРА-Информ.

Об Internet Explorer всегда были разные мнения - одни лучше, другие хуже. Однако следует признать, что браузер, дебютировавший 16 августа 1995 года, с самого начала дал понять, что это такое и каково его предназначение. Он должен был вступить в равную борьбу с тогдашним королем браузеров, Netscape Navigator.

Несомненно, ему это удалось. Internet Explorer на протяжении многих лет планомерно завоевывает рынок. У Microsoft была отличная идея - добавить браузер в операционные системы, что и определило ее гигантский успех.

Развитие программы в 90-х годах было настолько впечатляющим, что, вероятно, большинство компьютеров, подключенных к Интернету, проходили через эту программу.

Растущая конкуренция и растущие проблемы с Internet Explorer вскоре способствовали формированию плохого мнения о браузере технологического гиганта. В последние годы продукт приобрел такую ​​плохую репутацию, что Microsoft решила представить его преемника - браузер Edge.