18:12 25.08.2020 | Технологии | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246245:labazovych

Подходит конец Internet Explorer

Microsoft объявила, что поддержка Internet Explorer 11 прекратится в августе 2021 года.

Подходит конец Internet Explorer

С премьерой Windows 10 Microsoft представила новый веб-браузер - Edge. Хотя он был создан для замены устаревшего Internet Explorer, он все еще был доступен в системе. Однако недавно компания объявила, что в конце августа 2021 года некогда популярный IE будет без официальной поддержки.

Об этом пишет УРА-Информ.

Об Internet Explorer всегда были разные мнения - одни лучше, другие хуже. Однако следует признать, что браузер, дебютировавший 16 августа 1995 года, с самого начала дал понять, что это такое и каково его предназначение. Он должен был вступить в равную борьбу с тогдашним королем браузеров, Netscape Navigator.

Несомненно, ему это удалось. Internet Explorer на протяжении многих лет планомерно завоевывает рынок. У Microsoft была отличная идея - добавить браузер в операционные системы, что и определило ее гигантский успех.

Развитие программы в 90-х годах было настолько впечатляющим, что, вероятно, большинство компьютеров, подключенных к Интернету, проходили через эту программу.

Растущая конкуренция и растущие проблемы с Internet Explorer вскоре способствовали формированию плохого мнения о браузере технологического гиганта. В последние годы продукт приобрел такую ​​плохую репутацию, что Microsoft решила представить его преемника - браузер Edge.


Поделиться

Читайте также:
 
Елена Кравец заразилась коронавирусом Не продержался и месяца: Венедиктова уволила Пискуна Хотели в этом году отдохнуть на Бали? Не получится, остров закрыт для туристов Карантин в Украине: стала известна новая дата завершения
Проишествия
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив