Зарядка смартфона за 15 минут: китайцы хвастаются новым решением

В последние годы у нас была возможность наблюдать быстрое развитие технологий, используемых в смартфонах. У них большие экраны, более быстрые процессоры и больше камер, но батареи, используемые сегодня, лишь немного больше, чем те, что использовались два или три года назад. Революции в этой области не было, и от этого страдают потребители, которые жалуются на короткое время работы телефонов на одной зарядке.

Об этом пишет УРА-Информ.

Решением была технология быстрой зарядки. Благодаря этому мы можем на несколько минут перезарядить телефон, имеющий доступ к розетке. Самый быстрый стандарт, используемый сегодня в смартфонах, это SuperVOOC 2.0 от Oppo с мощностью 65 Вт. Благодаря этому зарядка полноценного смартфона с аккумулятором емкостью 4000 мАч занимает всего 30 минут.

Сейчас китайский производитель готовит новое решение, чтобы помочь побить этот рекорд. Технология Super FlashCharge 120W приведет к тому, что смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч будет заряжаться от 0 до 100% за 15 минут и от 0 до 50% всего за 5 минут.

Ранее мы сообщали, что Samsung будет поставлять смартфоны без зарядного устройства.