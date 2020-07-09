Samsung идет по стопам Apple: за зарядное устройство нужно будет доплатить деньги

Все заинтересованные прекрасно знают, что смартфоны, особенно топовые, с каждым годом становятся все дороже. И это объясняется не столько увеличением прибыли конечными производителями, сколько безумным техническим прогрессом. Дополнительные функции, такие как все лучшие камеры, различные сопроцессоры или модем 5G, отражаются на цене.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ETNews.

Samsung интенсивно ищет возможность снизить цену, поэтому может отказатся от зарядки в коробке со смартфоном.

Зарядные устройства сами по себе не дороги; они увеличивают производственные затраты максимум на несколько долларов, но есть и другая сторона медали. А именно логистика. В то время, когда статистический смартфон не имеет толщины даже 1 см, блок питания является компонентом, который больше всего влияет на размеры упаковки. А Samsung продает около 400 миллионов смартфонов в год, которые ему приходится отправлять по всему миру. Поэтому можно солидно сэкономить деньги.

Многие пользователи либо уже имеют подходящее зарядное устройство, либо предпочитают использовать беспроводное устройство.

Ранее таким путем решила пойти компания Apple.

Мы также отмечали, что Samsung объявил об открытии нового материала.