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FIFA 21: EA представила новую версию игры (ВИДЕО)

Electronic Arts официально показала первый трейлер новой версии своего футбольного симулятора.

FIFA 21: EA представила новую версию игры (ВИДЕО)

FIFA 21 должна была появиться на выставке Electronic Arts. Это одна из самых важных игр в корпоративном каталоге. Сегодня начинается маркетинговая кампания, которая закончится только перед премьерой.

Об этом пишет УРА-Информ.

В августе EA Sports покажет геймплей, карьерный режим, Volta, виртуальные клубы и FIFA 21 Ultimate Team.

FIFA 21 дебютирует 9 октября, и будет доступна на PlayStation 4, Xbox One, персональных компьютерах и Nintendo Switch. Позже игра будет доступна для нового поколения, но сначала придется подождать продаж PlayStation 5 и Xbox Series X.

FIFA 21 и Madden 21, получившие совместный трейлер, будут использовать программу Dual Entitlement. Предложение позволит игрокам плавно перейти с PlayStation 4 на PlayStation 5 и Xbox One на Xbox Series X.

В августе EA раскроет больше технических деталей, а также представит выбранные игровые режимы. Пока не указано, как будет выглядеть версия для ПК.

Ранее мы сообщали, что игра Battlefield 3 Remastered может выйти еще осенью этого года.


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