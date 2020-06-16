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Battlefield 3 Remastered еще этой осенью: новая информация

Премьера Battlefield 6 в 2021 году и ремастер Battlefield 3 этой осенью? Поклонники бренда получили новую информацию.

Battlefield 3 Remastered еще этой осенью: новая информация

Несколько дней назад Electronic Arts решила выпустить большое количество игр из своего портфолио на Steam. Среди множества позиций было место для нескольких серий шутеров от первого лица. В то же время на официальном социальном канале EA решила раздать несколько кодов Steam для одной конкретной игры, которой, как вы, наверное, догадались, была Battlefield 3.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на gram.

Поклонники серии отмечают, что даже если EA распространяла игры и делала это довольно часто на последних этапах действия игры, они обычно фокусировались на последних играх. На этот раз издатель решил заняться игрой с 2011 года, что прекрасно согласуется с недавними слухами о ремастере. В то же время, профиль бренда Battlefield в Твиттере был украшен новым баннером, который относится ко многим сериям, включая, конечно, Battelfield 3.

Фанаты надеются, что в этом году на EA Play Live компания анонсирует премьеру Battlefield 3 в этом году и одновременно представит первые спецификации PC, PlayStation 5 и Xbox Series X Battlefield 6.

Ранее мы сообщали, что появились новые интересные подробности об игре Battlefield 6.


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