Battlefield 3 Remastered еще этой осенью: новая информация

Несколько дней назад Electronic Arts решила выпустить большое количество игр из своего портфолио на Steam. Среди множества позиций было место для нескольких серий шутеров от первого лица. В то же время на официальном социальном канале EA решила раздать несколько кодов Steam для одной конкретной игры, которой, как вы, наверное, догадались, была Battlefield 3.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на gram.

Поклонники серии отмечают, что даже если EA распространяла игры и делала это довольно часто на последних этапах действия игры, они обычно фокусировались на последних играх. На этот раз издатель решил заняться игрой с 2011 года, что прекрасно согласуется с недавними слухами о ремастере. В то же время, профиль бренда Battlefield в Твиттере был украшен новым баннером, который относится ко многим сериям, включая, конечно, Battelfield 3.

Фанаты надеются, что в этом году на EA Play Live компания анонсирует премьеру Battlefield 3 в этом году и одновременно представит первые спецификации PC, PlayStation 5 и Xbox Series X Battlefield 6.

Ранее мы сообщали, что появились новые интересные подробности об игре Battlefield 6.