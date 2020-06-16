Battlefield 3 Remastered еще этой осенью: новая информация

Премьера Battlefield 6 в 2021 году и ремастер Battlefield 3 этой осенью? Поклонники бренда получили новую информацию.
Несколько дней назад Electronic Arts решила выпустить большое количество игр из своего портфолио на Steam. Среди множества позиций было место для нескольких серий шутеров от первого лица. В то же время на официальном социальном канале EA решила раздать несколько кодов Steam для одной конкретной игры, которой, как вы, наверное, догадались, была Battlefield 3.
Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на gram.
Поклонники серии отмечают, что даже если EA распространяла игры и делала это довольно часто на последних этапах действия игры, они обычно фокусировались на последних играх. На этот раз издатель решил заняться игрой с 2011 года, что прекрасно согласуется с недавними слухами о ремастере. В то же время, профиль бренда Battlefield в Твиттере был украшен новым баннером, который относится ко многим сериям, включая, конечно, Battelfield 3.
Фанаты надеются, что в этом году на EA Play Live компания анонсирует премьеру Battlefield 3 в этом году и одновременно представит первые спецификации PC, PlayStation 5 и Xbox Series X Battlefield 6.
Ранее мы сообщали, что появились новые интересные подробности об игре Battlefield 6.