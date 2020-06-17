Самый узнаваемый робот в мире поступает в продажу

Spot – это робот-собака, который без труда справляется с труднопроходимой местностью, может открывать двери и практически не теряет равновесие. Хотя видео с его участием стало интернет-хитом, Boston Dynamics не смогла добиться коммерческого успеха. Проект переходил из рук в руки, но теперь под крылом группы SoftBank он ближе к продажам, чем когда-либо прежде.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Любой, кто хочет купить Спота, должен заплатить 74 500 долларов. Это примерно то же самое, что и Tesla Model S, но производители утверждают, что этот четвероногий шагающий робот того стоит. Ведь его можно отправить практически куда угодно, куда может добраться человек, и даже туда, куда не ступает человек.

Спот впечатляет своей мобильностью, но его главным преимуществом является его универсальность. Используя различные датчики и модули, он может быть настроен в соответствии с вашими потребностями и задачами, такими как разработка трехмерных карт строительных площадок, проверка и поиск неисправностей машин, патрулирование объектов, помощь полиции или медицинскому персоналу и так далее.

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