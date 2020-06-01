Microsoft увольняет журналистов: их заменит искусственный интеллект

Около 50 журналистов, работающих в США и 27 в Великобритании, потеряют работу в конце июня. Их задачи заключались в сопоставлении контента, появляющегося на портале MSN, который является стартовой страницей на миллионах компьютеров с системой Windows. С 2014 года Microsoft полностью отказалась от создания собственных статей в пользу контента, предоставляемого сторонними поставщиками. Однако журналисты, нанятые технологическим гигантом, до сих пор отвечали за подбор и подготовку заголовков или фотографий. Сейчас ситуация изменится.

Об это пишет УРА-Информ.

Как рассказывает один из людей, пострадавших от недавних увольнений, в течение некоторого времени искусственный интеллект предлагал наиболее интересный контент из других порталов, основываясь на изучении их популярности в сети. Журналисты просто выбрали правильные заголовки и решали, какие статьи в конечном итоге появятся на сайте. Теперь компьютер также будет отвечать за эти действия.

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