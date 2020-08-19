Ситуация на Донбассе: данные на утро 19 августа

За предыдущие сутки 18 августа обстрелов со стороны противника в сторону украинских позиций зафиксировано не было. Со своей стороны, военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток 19 августа также боевики продолжают придерживаться режима перемирия.

"С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отмечают в штабе ООС.

При этом там добавляют, что украинские военнослужащие продолжают следить за ситуацией на Донбассе и в случае эскалации конфликта готовы открыть огонь.

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