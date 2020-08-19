08:53 19.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: данные на утро 19 августа

Продолжаем информировать читателей о ситуации на Донбассе, о том, действительно ли боевики придерживаются режима полного прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: данные на утро 19 августа

За предыдущие сутки 18 августа обстрелов со стороны противника в сторону украинских позиций зафиксировано не было. Со своей стороны, военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток 19 августа также боевики продолжают придерживаться режима перемирия.

"С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отмечают в штабе ООС.

При этом там добавляют, что украинские военнослужащие продолжают следить за ситуацией на Донбассе и в случае эскалации конфликта готовы открыть огонь.

Ранее мы сообщали, что Казахстан может стать новым местом переговоров вместо Беларуси, где сейчас проходят массовые протесты за отставку Александра Лукашенко.


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