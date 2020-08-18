13:55 18.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Казахстан вместо Минска: названо новое возможное место переговоров по Донбассу

В связи с ситуацией в Беларуси все больше идет разговоров по поводу того, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу может пройти в другом месте.

Казахстан вместо Минска: названо новое возможное место переговоров по Донбассу

Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что заменой Беларуси может стать Казахстан, который может устроить, как Украину с Западом, так и Российскою Федерацию. Он отметил, что Украина может предложить и другие площадки, но не факт, что другие участники группы согласятся на эти варианты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Оптимально для нас был бы Казахстан. Эго уже неоднократно сам Назарбаев предлагал, как переговорную площадку. Я думаю, что Казахстан оптимален с точки зрения посредничества. Кроме того, у Казахстана уже была подобная практика — сирийские переговоры проходили там. Я думаю, что это устроило бы и Россию, и западных партнеров", — сказал он.

Также Бузаров считает, что еще рано списывать Минск. Тем более, что туда не нужно в срочно порядке ездить каждую неделю, ведь сейчас активные переговоры проходят также и онлайн.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко не проведет еще одни выборы в стране.


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