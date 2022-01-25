«Желаю каждой женщине таких взглядов»: первая леди поздравила Украины поздравила мужа с днем рождения

В поздравлении супруга главы государства опубликовала фото

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Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила главу государства Владимира Зеленского на своей странице в Инстаграмм с днем рождения. Об этом пишет УРА-Информ.

«Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь», — написала первая леди страны.

Она отметила, что Зеленский смотрит на нее таким взглядом, что она ничего не боится.

«Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы имеем все намеренное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда», — добавила Елена.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 25 января, отмечает свой 44-й день рождения, проведет этот день на работе.