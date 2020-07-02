Комаровский раскритиковал ужесточение карантина: врач назвал главную проблему

Напомним, что вчера, первого июля, киевские власти приняли решение ввести дополнительные карантинные ограничения. Среди них - ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00.Такие действия киевских властей доктор Комаровский раскритиковал. По его мнению, то что кинотеатры или рестораны будут работать только до 22:00 никак не снизит уровень заболеваемости на коронавирус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Есть проблема, кинотеатр - это закрытое помещение. Интенсивность воздухообмена в кинотеатре и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска. При чем тут время суток - я не понимаю.В …Почему вдруг время стало обстоятельством - я не знаюВ как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов. Почему в 18:00 кинотеатр можно открыть, а в 22:00 нельзя", - сказал Комаровский.В

Ранее мы сообщали, что со второго июля в Украине открываются кинотеатры. Мы рассказывали, при каких ограничениях они будут работать.