12:30 01.07.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве усиливают карантинные меры: какие будут ограничения

Власти Киева, который находится среди лидеров по количеству, как новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию, так и среди общего числа зараженных, приняли решение усилить карантинные меры.

В Киеве усиливают карантинные меры: какие будут ограничения

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что было принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в городе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Кличко.

"Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00. Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00", - написал Кличко.

Также Виталий Кличко отметил, что такие меры вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. Он отметил, что столица будет выполнять соответствующее решение Кабинета министров.

Отметим, что за последние сутки в Киеве было зафиксировано в общей сложности 101 новый случай заболевания на коронавирус. Это второй показатель после Львовской области. Также столице на втором месте после Львовской области по общему количеству подтвержденных случаев с начала пандемии – 5138.


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