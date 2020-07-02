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С сегодняшнего дня снова можно ходить в кинотеатры: какие действуют ограничения

С сегодняшнего дня, второго июля, в Украине снова после большого перерыва могут работать кинотеатры и принимать посетителей.

С сегодняшнего дня снова можно ходить в кинотеатры: какие действуют ограничения

Как и практически все другие заведения, кинотеатры будут работать с ограничениями. Так, например, не будут работать фан-зоны, а посетителей должно быть один на пять квадратных метров, посетители все время должны будут находиться в масках или респираторах, которые закрывают нос и рот. Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м. Посетители должны будут размещаться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места. Также отмечается, что сеансы будут заканчиваться до 22:00.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Стоит отметить, что в Киеве сегодня откроются такие кинотеатры, как "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити" и Multiplex. Зрителям покажут триллер "Побег из Претории", в котором снимается Дэниэл Рэдклифф. А также фильм "Паразиты", который получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Ранее мы сообщали, что правительство установило жесткие штрафы за хождение без масок.


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