Общество

Стала известна возможная цель нападения РФ: чего стоит опасаться украинцам

«Маленькая победоносная войнушка» очень необходимой для поднятия рейтинга и самооценки российского президента

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Целью российских ракетных и артиллерийских учений, которые планируют проводить с 13 по 19 февраля в Черном море, может стать захват еще большей части украинской территории. Такое предположение выразил блогер «Черная туфелька» в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Не кажется ли вам, что россияне могут попытаться демонстративно захватить остров Змеиный? Именно здесь тренируются украинские ССО. В случае успеха рф сможет объявить в СМИ о „большой победе“ над украинскими ССО, вооруженными и тренированными Западом + НАТО», — считает блогер.

Он считает, что даже незначительная победа сможет сильно потешить эго президента РФ Владимира Путина.

«Гражданских, мирного населения фактически нет, международных наблюдателей тоже. А значит можно влупить со всего, что есть в море», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса». Таким образом глава российского МИД отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинское государство не пойдет на прямой диалог с так называемыми «властями» ОРДЛО, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. 

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