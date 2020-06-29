Коронавирус в Украине: количество новых случаев существенно уменьшилось

По состоянию на утро 29 июня в стране зафиксировано в общей сложности зафиксировано 43 628 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 646 новых случаев. Сутками ранее этот показатель составлял – 917. При этом на неделе был установлен рекорд более 1100 зараженных. Однако отметим, что с начала пандемии по выходным всегда намного меньший показатель новых случаев из-за того, что украинцы в эти дни меньше обращаются к врачам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данный СНБО.

Больше всего новых случаев было зафиксировано во Львовской области. Там 115 пациентов сдало положительный тест на коронавирус. В общей сложности там 5292 случая заражения. В других регионах страны менее 5000 случаев заражения.

Только 93 пациента за последние сутки сумели одолеть болезнь, это очень низкий показатель. В общей сложности 19 027 пациента вылечилось.

За последние сутки умерло 18 человек от болезни, с начала эпидемии было зафиксировано 1 147 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что Польша возобновляет авиарейсы в Украину.