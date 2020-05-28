13:14 28.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Наконец-то позитивные новости: Украина прошла пик заболеваемости на коронавирус

Пришли приятные новости по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране. По последним данным Украина уже прошла пик заболеваемости.

Наконец-то позитивные новости: Украина прошла пик заболеваемости на коронавирус

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко на специальном брифинге сообщил приятные новости. По его данным, пиком называется максимальное значение, которое нельзя избежать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели...Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил Игорь Бровченко.

Напомним, что впервые за последние дни в Украине зафиксировано более 400 новых случаев заражения. В общей сложности в стране более 22 000 позитивных тестов на COVID-19.

В министерстве здравоохранения планируют, что смогут выйти на тот момент, когда не будет фиксироваться новых больных на дату 22 июня.


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