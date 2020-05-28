Когда Украина сможет победить коронавирус: стала известна дата

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда можно будет ожидать того момента, когда в стране и вовсе не будут фиксировать новых случаев. Он отметил, что в Министерстве здравоохранения планируют выйти на этот показатель к 22 июня. Именно до этого дня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Мы говорим о 22 июня", – сказал Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK, отвечая на вопрос, о том, когда, по его мнению, в Украине не будут фиксировать новых случаев заболеваемости.

В тоже время Виктор Ляшко отметил, что все будет зависеть от того, как будет вести себя коронавирус.

"Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания", - отметил Ляшко.

Ранее ученые назвали коноплю одним из средств борьбы с коронавирусом.