Коронавирус в Украине: ситуация ухудшилась, обновленные данные на 28 мая

По состоянию на утро 28 мая в стране 22 382 случая заболеваемости. За последние сутки произошел существенный скачок. За последние 24 часа было зафиксировано 477 новых случаев заболеваемости. Это намного больше, чем за предыдущие дни, когда фиксировалось менее 400 случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

На сегодняшнем брифинге, 28 мая, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал более детально об обновленной статистике.

"За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. Всего за все время пандемии заболели 22 382 человека – из них 1 627 детей, а также 4 345 медработников", - отметил министр.

Также Степанов сообщил, что в общей сложности болезнь сумело победить 8 439 человек. В общей сложности было зафиксировано 669 летальных случаев.

Ранее мы сообщали о дате, когда в Украине надеются полностью победить болезнь.