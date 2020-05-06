17:09 06.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244609:labazovych

Харьков идет против Киева: борьба за метро нарастает

Несмотря на то, что метро в Украине должны запустить на последнем этапе и в последнюю среди всех общественных видов транспорта в Харькове местная власть похоже считает по-другому.

Харьков идет против Киева: борьба за метро нарастает

Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что город планирует запустить метрополитен уже 12 мая. Он считает, что коронавирус не будет распространяться в метро из-за того, что там работают большие вытяжки.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают.В В Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", - цитирует Кернеса Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Мер Харькова отметил, что город хочет пускать лимитированное количество человек в метрополитен. Он отметил, что во всех других вопросах он будет синхронизироваться с приказами Кабинета министров.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет", - отметил Кернес.

Ранее мы сообщали, что метро в Киеве могут открыть 18 мая, но это не официальная информация.


Поделиться

Читайте также:
 
Известный футболист избил свою девушку: она потеряла ребенка В Украине пик заболеваемости на коронавирус наступил намного ранее: заявление МОЗ Что влияет на цену москитных сеток Простые денежные переводы для держателей карт Mastercard
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив