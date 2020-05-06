Харьков идет против Киева: борьба за метро нарастает

Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что город планирует запустить метрополитен уже 12 мая. Он считает, что коронавирус не будет распространяться в метро из-за того, что там работают большие вытяжки.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают.В В Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", - цитирует Кернеса Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Мер Харькова отметил, что город хочет пускать лимитированное количество человек в метрополитен. Он отметил, что во всех других вопросах он будет синхронизироваться с приказами Кабинета министров.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет", - отметил Кернес.

Ранее мы сообщали, что метро в Киеве могут открыть 18 мая, но это не официальная информация.