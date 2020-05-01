Американская разведка рассказала откуда взялся коронавирус: представлены новые факты

Заявление одного из высших должностных лиц разведки США - директора национальной разведки (DNI) противоречит теориям о том, что новый коронавирус был разработан китайскими учеными в правительственной лаборатории биологического оружия

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reuters.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее также подтвердила, что все имеющиеся доказательства указывают на то, что этот вирус не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.

"Разведывательное сообщество соглашается с широко распространенным мнением ученых о том, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан людьми или генетически модифицирован", - говорится в сообщении DNI. "Служба все еще исследует появляющуюся информацию и данные, чтобы определить, началась ли эпидемия в результате контакта с инфицированными животными, или это была ошибка в лаборатории в Ухане", - говорится в документе.

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