14:19 01.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Американская разведка рассказала откуда взялся коронавирус: представлены новые факты

Согласно заявлению, опубликованному разведывательными службами США, коронавирус не был создан человеком и не является результатом генетической модификации. Директор Национального разведывательного управления признал, что в этом вопросе существует "широкое согласие ученых".

Американская разведка рассказала откуда взялся коронавирус: представлены новые факты

Заявление одного из высших должностных лиц разведки США - директора национальной разведки (DNI) противоречит теориям о том, что новый коронавирус был разработан китайскими учеными в правительственной лаборатории биологического оружия

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reuters.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее также подтвердила, что все имеющиеся доказательства указывают на то, что этот вирус не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.

"Разведывательное сообщество соглашается с широко распространенным мнением ученых о том, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан людьми или генетически модифицирован", - говорится в сообщении DNI. "Служба все еще исследует появляющуюся информацию и данные, чтобы определить, началась ли эпидемия в результате контакта с инфицированными животными, или это была ошибка в лаборатории в Ухане", - говорится в документе.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 11 000 подтверждённых случаев COVID-19.


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