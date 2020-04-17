09:21 17.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Мир будет спасен: появилось лекарство от коронавируса

Бразилия сообщила, что разработала новое лекарство на коронавирус. Первые тесты на пациентах должны состояться в мае. Ожидается, что лекарство от коронавируса, разработанное учеными, будет эффективным на 94%.

Мир будет спасен: появилось лекарство от коронавируса

Глава Министерства науки и технологий Бразилии заявил в среду, что в ходе исследований in vitro новый фармакологический агент показал 94% эффективность в борьбе с коронавирусом. Он также заявил, что, по мнению исследователей, это лекарство вызывает очень мало побочных эффектов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на бразильский Euronews.

По словам представителя администрации президента Жаира Больсонаро в ближайшие дни начнутся первые испытания нового препарата для людей, страдающих от COVID-19. - Исследования по новому препарату будут проводиться в семи больницах нашей страны на общей группе из 500 человек, зараженных коронавирусом, - сказал Маркос Понтес.

Бразильский министр заявил, что не может назвать название препарата, пока не начнется тестирование. - Таким образом, мы избежим ненужной гонки за лекарством на данный момент, - добавил он. По словам Понтеса, первые испытания нового препарата могут начаться уже в середине мая. Они будут длиться не менее четырех недель.

Ранее ВОЗ заявлял, что ближайшие недели станут очень важными для Украины.


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