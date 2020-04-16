15:11 16.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Неутешительный прогноз ВОЗ для Украины: предстоящие недели будут решающими

Доктор Ханс Анри П. Клюге, региональный директор Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что в Европе число зараженных коронавирусом приближается к миллиону.

Неутешительный прогноз ВОЗ для Украины: предстоящие недели будут решающими

Коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен в 53 европейских странах. Более 84 000 человек умерли в Европе от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом.

- Количество подтвержденных случаев продолжает расти. За последние 10 дней число инфицированных в Европе почти удвоилось и увеличилось почти до миллиона, - сказал доктор Ханс Анри П. Клюге на брифинге в четверг. Это означает, что около 50 процентов глобальной вирусной нагрузки приходится на Европу.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

- Мы боремся с COVID-19 уже более 100 дней по всему миру. Пандемические грозовые тучи все еще нависают над Европой, - сказал Клюге. Он добавил, что появилась оптимистичная информация о снижении числа инфицированных в пяти из 10 наиболее пострадавших от коронавируса стран - Испании, Италии, Германии, Франции и Швейцарии. Однако в некоторых - Великобритании, Турции, Украине, Белоруссии, России - число зараженных резко увеличивается. "Предстоящие недели будут решающими для Европы", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 4000 уже заразилось на COVID-19.


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