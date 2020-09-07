10:59 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Правоохранительные перестановки: Баканов может заменить Венедиктову

Президент Украины Владимир Зеленский похоже снова намерен сделать кадровую революцию в правоохранительных органах. Отмечается, что потерять должность генерального прокурора может Ирина Венедиктова.

Правоохранительные перестановки: Баканов может заменить Венедиктову

В тоже время ее место может занять глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Кто-же займет место Баканова в СБУ на данный момент не сообщается. При этом место новый работы для Венедиктовой также уже нашли – министр юстиций.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников.

Отмечается, что третьей части всех народных депутатов от "Слуги Народа" не довольны работой министра юстиций Дениса из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

В тоже время в монобольшинстве есть и те, кому нравится работа министра. Поэтому на данный момент окончательного решения по поводу всех этих изменений не принято.

Ранее мы сообщали, что Владимиру Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Рейтинг доверия главы государств продолжает падать.


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