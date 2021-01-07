Политика Происшествия

Протесты в Вашингтоне в поддержку Трампа: погибла женщина

В ходе массовых беспорядков на территории Вашингтона произошли стычки между полицией и гражданами.

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Вчера, в среду в столице США — Вашингтоне, прошли массовые акции протеста в поддержку главы Белого дома Дональда Трампа. Она переросла в массовые беспорядки, а также осаду здания Конгресса США. Об этом пишет УРА-Информ.

Из-за таких действий граждан государства, местные власти вынуждены были ввести комендантский час. Несмотря на это, некоторые из сторонников президента Трампа продолжают до сих пор находится на улицах Вашингтона, даже у стен Капитолия. Ранее именно от туда было выведено наибольшее количество участников акции в поддержку Трампа.

Также известно, что в ходе массовых беспорядков на территории Вашингтона произошли стычки между полицией и гражданами. В Вашингтон были введены силы Национальной гвардии округа Колумбия. Помимо них были стянуты и силовики соседних штатов: Вирджиния и Мэриленд.

В полиции подтвердили информацию, что в ходе беспорядков во время стрельбы погибла женщина.

Несмотря на это представители Конгресса США планируют вернуться на рабочие места и закончить сертификацию итогов выборов.

Ранее сообщалось, что шестого января неизвестные граждане вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров. Они заявили, что намерены направить авиасудно в здание Конгресса.

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