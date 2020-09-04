Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев: большое доверие церкви

На данный момент, согласно опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля, Владимиру Зеленскому не доверяет 49 процентов респондентов. В тоже время доверяют президенту 44,4% граждан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Больше всего украинцы не доверяют судам: уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). В тоже время прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, а НАБУ - 71%.

Больше всего доверия украинцев заслуживают Вооруженные силы -В 65% опрошенных, а также - Церкви (63%), волонтерским организациям (63%) и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%). Интересно, что СМИ доверяет только половина украинцев – 50 %.

Также украинцы не доверяют и правоохранительным органам – Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных, патрульной полиции (54%), СБУ (56%).

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский хотел дать пожизненную стипендию своему отцу.