12:03 04.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев: большое доверие церкви

Продолжает падать рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Главе государства не доверяет практически половина украинцев.

Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев: большое доверие церкви

На данный момент, согласно опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля, Владимиру Зеленскому не доверяет 49 процентов респондентов. В тоже время доверяют президенту 44,4% граждан.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Больше всего украинцы не доверяют судам: уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). В тоже время прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, а НАБУ - 71%.

Больше всего доверия украинцев заслуживают Вооруженные силы -В  65% опрошенных, а также - Церкви (63%), волонтерским организациям (63%) и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%). Интересно, что СМИ доверяет только половина украинцев – 50 %.

Также украинцы не доверяют и правоохранительным органам – Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных, патрульной полиции (54%), СБУ (56%).

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский хотел дать пожизненную стипендию своему отцу.


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