Украинцам запрещено посещать Грецию: причины и условия

На сайте ведомства сказано, что для граждан всех государств, которые не являются членами Европейского Союза, действует временный запрет на въезд в Грецию до 29 июня текущего года, хотя, власти Греции объявили о некоторых исключениях.

Граждан Украины могут впустить в Грецию в том случае, если они являются членами семей граждан ЕС или стран, которые входят в Шенгенскую зону. Также Греция будет пропускать специалистов в области здравоохранения, которые были и будут приглашны греческим правительством.

Также в Грецию не возбраняется въезд гражданам третих стран мира, в том числе и Украины, в том случае, если у них есть вид на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны. Также в список лиц, которых сможет пропустить Греция входят владельцы долгосрочных виз; транзитные пассажиры; члены иностранных правительств, дипломаты и сотрудники международных организаций.

Граждане Украины смогут попасть в Грецию по семейным или деловым причинам при условии наличия специального разрешения от греческого консульства.

Как сообщал ранее УРА-Информ, появились позитивные новости для украинцев, которые возвращаются или планируются возвращаться в ближайшее время в Украину.