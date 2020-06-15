12:06 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очень хорошие новости для украинцев в Польше: что их ждет в Украине

Появились позитивные новости для украинцев, которые возвращаются или планируются возвращаться в ближайшее время в Украину.

Очень хорошие новости для украинцев в Польше: что их ждет в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, что теперь украинцы, которые возвращаться домой из Польши не обязаны сидеть на обсервации или на самоизоляции. Такое решение было принято из-за того, что в Польше нормальная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Эта страна входит в так называемую "зеленую" зону.

"В "зеленую" зону входят страны, в которых количество активных больных на 100 тыс. населения соответствует нормам, то есть меньше 40 на 100 тыс. населения, в красной зоне страны, которые не соответствует критериям", - цитирует Степанов УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

Он добавил, что украинцы, которые возвращаются из "зеленых" зон теперь могут не проходить самоизоляцию или обсервацию. В тоже время после возвращения из "красных" зон нужно будет и дальше 14 дней просидеть на карантине.

"Польша входит в перечень стран "зеленой зоны". То есть обсервацию проходить не обязательно", - отметил Степанов.

Ранее мы сообщали, что с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение.


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