Компромат на Порошенко: депутат слил разговор экс-президента с Байденом о тарифах (ВИДЕО)

Сегодня, 19 мая, на специальной пресс-конференции внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал предполагаемою аудиозаписи разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015-2016 годах.
Петр Порошенко похвастался 13 мая 2016 годаВ в разговоре с Байденом, что сумел поднять коммунальные тарифы на 100 %, при том что Международный валютный фонд требовал 75 процентов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
В "В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%",В - заявил президент Украины на аудио.
Также Петр Порошенко отметил, что удалось запустить реформу по ценам на лекарства, перед этим сняв все препятствия. При этом Байден ответил, что он согласен с тем, что сказал президент Украины.
На данный момент реакции самого Петра Порошенко по поводу того, действительно ли это он говорил. Также нет достоверных данных, что это был разговор Байдена и Порошенко.
Ранее мы сообщали, что именно Порошенко украинцы меньше всего доверяют среди всех политиков.