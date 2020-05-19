Компромат на Порошенко: депутат слил разговор экс-президента с Байденом о тарифах (ВИДЕО)

Петр Порошенко похвастался 13 мая 2016 годаВ в разговоре с Байденом, что сумел поднять коммунальные тарифы на 100 %, при том что Международный валютный фонд требовал 75 процентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В "В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%",В - заявил президент Украины на аудио.

Также Петр Порошенко отметил, что удалось запустить реформу по ценам на лекарства, перед этим сняв все препятствия. При этом Байден ответил, что он согласен с тем, что сказал президент Украины.

На данный момент реакции самого Петра Порошенко по поводу того, действительно ли это он говорил. Также нет достоверных данных, что это был разговор Байдена и Порошенко.

Ранее мы сообщали, что именно Порошенко украинцы меньше всего доверяют среди всех политиков.