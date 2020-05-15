08:38 15.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского в первый год президентства

Владимир Зеленский фактически уже год занимает должность президента Украины. Многие его критикуют, однако после года на должности у него все еще весьма весомая поддержка по результат опросов.

Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского в первый год президентства

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского за первый год на должности. Он отметил, что президент не скомпрометировал себя ни одним проявлением коррупции. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть".

"Зеленский за этот год, мне кажется, самое главное его достижение - что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любых друзив", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы", - цитирует Саакашвили Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Он добавил, что если бы сомневался в порядочности Зеленского, то не стал бы занимать такую важную должность.

Также Саакашвили отметил также то, что Зеленский не разговаривает со своим народом как-то сверху, а поставил себя на один уровень с ним.

Ранее сообщалось, что Зеленский может пойти на второй президентский термин.


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