Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского в первый год президентства

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского за первый год на должности. Он отметил, что президент не скомпрометировал себя ни одним проявлением коррупции. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть".

"Зеленский за этот год, мне кажется, самое главное его достижение - что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любых друзив", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы", - цитирует Саакашвили Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Он добавил, что если бы сомневался в порядочности Зеленского, то не стал бы занимать такую важную должность.

Также Саакашвили отметил также то, что Зеленский не разговаривает со своим народом как-то сверху, а поставил себя на один уровень с ним.

Ранее сообщалось, что Зеленский может пойти на второй президентский термин.