Аппетит приходит во время еды: Зеленский может пойти на второй президентский срок

Однако похоже, спустя год у власти мнение действующего главы государства изменилось. Сам Зеленский еще ничего по этому поводу не говорил, однако такое мнение есть в его команде, а именно в Офисе президента.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Гордон.

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов во время интервью с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что не уверен, что Зеленский ограничится только одним президентским сроком.

"Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики", - отметил Сергей Трофимов.

Также первый замглавы Офиса президента отметил, что у Зеленского есть еще много времени, чтобы определиться со своими дельнейшими шагами после окончания президентского срока.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поставил важную задачу перед Михаилом Саакашвили.