Я считаю, что в России не дураки сидят — Гордон о важном моменте

Журналист о словах Руслана Хомчака

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал слова начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о вероятности полномасштабной войны России против Украины.

Он отметил, что Хомчак знает немного больше, ведь ему доступна секретная информация, но по мнению Гордона Российская Федерация не пойдет в масштабное наступление на Украину. По его мнению, на это указывают несколько факторов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я считаю, что в России не дураки сидят, и они прекрасно понимают, что если они пойдут на украинскую территорию дальше, они, во-первых, получат невиданный отпор, во-вторых, партизанскую войну, им будут стрелять отовсюду – в спину, лицо, куда угодно, земля будет стрелять по ним, потому что они оккупанты», — заявил Гордон.

Он добавил, что если Россия сунется в Украину, то в РФ будут отправляться гробы и Путин никак не сможет это объяснить россиянам, уже никто не поверит, что это Украина напала на Россию.

Также Гордон считает, что в случае нападения РФ против России включат такие санкции, что она уже не опомнится.

Ранее Гордон заявлял, что хочет взять интервью у Путина.