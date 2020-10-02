08:55 02.10.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246830:labazovych

Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

Военный эксперт, бывший глава Военной прокуратуры Анатолий Матиос поделился своим мнением по поводу обстоятельства катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

По его мнению, основной причиной катастрофы является тот момент, где был продолжен летный ресурс самолета, в именно в Запорожье. Он отметил, что на данный момент никто эти документы не изымал, а были направлены только копии. Он добавил, что в его работе часто было так, что когда есть временный люфт наиболее секретные документы переписывались, а уже прошло семь дней от трагедии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Изъяли самописец, я гарантирую, он в пригодном состоянии для расшифровки. Сделать стенограмму 30 последних секунд, минуты полета - это займет час времени, и там будет слышно переговоры. Никто этого не делает. Семь дней, что делают? Прячут. Опять будут переводить на погибшего или третье лицо, никто из руководителей, в первую очередь «Укроборонпрома» и Минобороны, не ответит", - заявил Матиос.

Ранее единственный выживший курсант рассказал о пережитом в катастрофе.


Поделиться

Читайте также:
 
Ситуация на Донбассе: данные за второе октября Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом Шини на мотоцикл: все, що необхідно знати Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
Проишествия
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив