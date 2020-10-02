Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26

По его мнению, основной причиной катастрофы является тот момент, где был продолжен летный ресурс самолета, в именно в Запорожье. Он отметил, что на данный момент никто эти документы не изымал, а были направлены только копии. Он добавил, что в его работе часто было так, что когда есть временный люфт наиболее секретные документы переписывались, а уже прошло семь дней от трагедии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Изъяли самописец, я гарантирую, он в пригодном состоянии для расшифровки. Сделать стенограмму 30 последних секунд, минуты полета - это займет час времени, и там будет слышно переговоры. Никто этого не делает. Семь дней, что делают? Прячут. Опять будут переводить на погибшего или третье лицо, никто из руководителей, в первую очередь «Укроборонпрома» и Минобороны, не ответит", - заявил Матиос.

Ранее единственный выживший курсант рассказал о пережитом в катастрофе.